В Сургутском районе состоится III форум гражданских инициатив

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-13T10:33:50+03:00

Он пройдет в Лянторе

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Сегодня, 13 декабря, в городе Лянторе пройдет III форум гражданских инициатив Сургутского района «Моя земля! Моя ответственность!».

«Вестник» Сургутского района отмечает, что форум соберет активных участников для обсуждения гражданской активности. На мероприятии изучат проекты в социальной сфере, системе ЖКХ, инициативы в области межнационального сотрудничества, культуры и развития туризма. Полученные знания и навыки послужат для развития гражданского общества на территории района.

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ИСТОЧНИК KP.RU