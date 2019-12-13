Двое вартовчан задержаны по подозрению в распространении крупной партии наркотиков

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-13T10:15:00+03:00

У них нашли более 60 грамм «синтетики»

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Накануне полиция. Нижневартовска задержала двоих подозреваемых возле одного из домов на Комсомольском озере.

Молодой человек и женщина имели при себе 60 свертков, перемотанных черной изолентой. Внутри свертков был кристаллообразный порошок светлого цвета. Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком общей массой более 62 грамм. УМВД по ХМАО установило, что граждане безработные и ранее не имели проблем с законом.

Задержанные под стражей. Вартовчан обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Максимальным наказанием может стать лишение свободы от 10 до 15 лет.

Полиция напоминает, если вам стали известны какие-либо факты о незаконном обороте наркотиков, то вы можете их сообщить через обращение на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU