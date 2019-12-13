«Сказка каждому ребенку» наступила в поликлинике Нягани

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-13T09:58:39+03:00

Врачи и волонтеры всеми силами создают настроение праздника у пациентов

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Няганская городская детская поликлиника приняла участие в конкурсе на лучшее оформление помещений для предновогоднего настроения у пациентов, что является уже многолетней традицией.

– Мы с огромным удовольствием украшаем нашу поликлинику к Новому году. Это способствует не только повышению праздничного настроения, но и влияет на качество оказания услуг, – рассказала главврач учреждения Ирина Лазарива.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что праздничное настроение помогают создавать и волонтеры-медики движения «По зову сердца». Их акция «Сказка каждому ребенку» успешно зарекомендовала себя. Активисты – волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки развозили новогодние подарки детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объявлен сбор средств для закупки сладостей. Определены семьи, куда отправятся сказочные герои.

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ИСТОЧНИК KP.RU