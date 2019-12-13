2019-12-13T05:59:04+03:00
Общество

Погода в Югре 13 декабря: холодает

Температура не опустится ниже -11 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 12 декабря: холодаетПогода в Югре 12 декабря: холодаетФото: pixabay.com
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В пятницу, 13 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Ветер западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем -6, -11 градусов, в северных и восточных районах -12,-17 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -11 градусов.

В Сургуте пасмурно и небольшой снег. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -10 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -7, -8 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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