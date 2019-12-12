Масштаб проблемы с бродячими животными в Югре оценили как глобальный

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-12T12:41:00+03:00

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Накануне депутаты округа изменили закон об обращении с бездомными животными. Теперь отлов, транспортировка и передача уличных собак и кошек в приюты ложится на плечи муниципалитетов.

Парламентарии отметили, что закон стал более гуманным к братьям меньшим. Отловленных животных запрещено убивать. Их будут стерилизовать, ставить чип, и если хозяин не найдётся, то отпускать на волю. В следующем году на это направят почти 40 миллионов рублей.

- Динамика по животным без владельцев по предыдущему году показывает, что с 2015 по 2019 год количество бездомных животных снизилось в половину. И те суммы, которые доведены до муниципалитетов, их будет достаточно на 2020-2021 годы для отлова бездомных животных, – заявил главный государственный ветеринарный инспектор ХМАО Виктор Трофимов.

Дума ХМАО отмечает, что все парламентарии согласились, что работу по проблеме бездомных животных необходимо вести на постоянной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU