2019-12-12T10:23:23+03:00
Здоровье

Анестезиолог-реаниматолог из Нягани покорил Амстердам

Его доклад признан лучшим на всемирном конгрессе
Руслан Савинов
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Анестезиолог-реаниматолог из Нягани покорил АмстердамАнестезиолог-реаниматолог из Нягани покорил АмстердамФото: pixabay.com
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Доклад врача няганской окружной больницы Олега Перепелицы «Безопасность при управлении дыхательными путями» признан лучшим на II всемирном конгрессе анестезиологов в Амстердаме.

Конгресс Word Airway Management проходил в Амстердаме и собрал свыше 1800 участников из 75 стран мира. Из них 255 из Южной и Северной Америки, 431 из Европы, 122 из Австралии и Новой Зеландии.

Российская делегация была представлена пятью участниками из Москвы, Санкт-Петербурга и Нягани. В ходе заседаний ведущими мировыми специалистами были обсуждены вопросы обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей.

- Мой практический доклад заслушивался в последний день конгресса и был высоко оценен членами организационного комитета, - рассказывает Олега Перепелица

По данным департамента здравоохранения ХМАО, доклад признали лучшим за то, что в работе няганской окружной больницы используются все лучшие на сегодняшний день методы диагностики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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