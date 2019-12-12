Предприниматель Когалыма задолжал миллионы по зарплате своим сотрудникам

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-12T09:53:07+03:00

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Директора когалымской компании «Стройтехпласт» обвинили в совершении преступлений, по статьям «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», а также «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По данным прокуратуры ХМАО, обвиняемый с марта по август 2019 года частично не выплачивал зарплату 51 работнику. В результате чего он задолжал им 10 миллионов рублей. При этом деньги, имеющиеся в распоряжении предприятия, он расходовал на другие цели.

Также в результате фиктивных договоров подряда на выполнение строительных работ предприниматель похитил у организации более 6 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд. По зарплатной задолженности он пока погасил лишь миллион рублей. С целью возмещения оставшегося долга перед работниками суд наложил арест на деньги и движимое имущество обвиняемого на сумму более 5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU