Акция-конкурс «Мой снеговик» началась в Ханты-Мансийске
В окружной столице стартовала массовая акция-конкурс «Мой снеговик» по созданию лучшей скульптуры. В этом году парк имени Бориса Лосева украсят 36 снежных фигур.
Команды воплощают в реальность лучшие задумки, воссоздают необычные скульптуры из снега, которые до прихода тепла будут радовать всех жителей Ханты-Мансийска. Время работы с материалом, методы и дополнительные атрибуты ограничиваются только желанием и возможностями участников. Команды должны успеть представить готовые фигуры до 15 декабря.
Победители будут объявлены в номинациях: «Семейка снеговиков», «Снеговик-герой», «Динамичный снеговик» и «Югорский снеговик».
Администрация Ханты-Мансийска отмечает, что жюри конкурса оценит оригинальность идеи, сложность технического воплощения, цветовое оформление и завершенность образа. Награждение победителей состоится 22 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU