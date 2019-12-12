Акция-конкурс «Мой снеговик» началась в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-12T08:30:16+03:00

Скульптуры будут радовать горожан до прихода тепла

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В окружной столице стартовала массовая акция-конкурс «Мой снеговик» по созданию лучшей скульптуры. В этом году парк имени Бориса Лосева украсят 36 снежных фигур.

Команды воплощают в реальность лучшие задумки, воссоздают необычные скульптуры из снега, которые до прихода тепла будут радовать всех жителей Ханты-Мансийска. Время работы с материалом, методы и дополнительные атрибуты ограничиваются только желанием и возможностями участников. Команды должны успеть представить готовые фигуры до 15 декабря.

Победители будут объявлены в номинациях: «Семейка снеговиков», «Снеговик-герой», «Динамичный снеговик» и «Югорский снеговик».

Администрация Ханты-Мансийска отмечает, что жюри конкурса оценит оригинальность идеи, сложность технического воплощения, цветовое оформление и завершенность образа. Награждение победителей состоится 22 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU