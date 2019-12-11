2019-12-11T11:45:56+03:00
Общество

Правительство и муниципалитеты усовершенствовали механизмы конкуренции

Это стало возможным благодаря подписанию дополнительного соглашения
Руслан Савинов
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Правительство и муниципалитеты усовершенствовали механизмы конкуренцииПравительство и муниципалитеты усовершенствовали механизмы конкуренцииФото: pixabay.com
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Допсоглашение по внедрению стандарта развития конкуренции между правительством и муниципалитетами округа подписали накануне в день рождения региона.

Соглашение предусматривает оказание содействия развитию НКО и социального предпринимательства, повышению цифровой и финансовой грамотности населения, малого и среднего предпринимательства.

Документом также регулируется повышения уровня конкурентоспособности продукции предпринимателей, а также устранение избыточного регулирования, снижение бюрократических барьеров.

Коме того, дополнительное соглашение направлено на поддержание и развитие единого экономического пространства Югры, финансовых услуг и роста производительности труда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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