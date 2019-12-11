Правительство и муниципалитеты усовершенствовали механизмы конкуренции

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-11T11:45:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Допсоглашение по внедрению стандарта развития конкуренции между правительством и муниципалитетами округа подписали накануне в день рождения региона.

Соглашение предусматривает оказание содействия развитию НКО и социального предпринимательства, повышению цифровой и финансовой грамотности населения, малого и среднего предпринимательства.

Документом также регулируется повышения уровня конкурентоспособности продукции предпринимателей, а также устранение избыточного регулирования, снижение бюрократических барьеров.

Коме того, дополнительное соглашение направлено на поддержание и развитие единого экономического пространства Югры, финансовых услуг и роста производительности труда.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU