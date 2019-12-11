2019-12-11T08:49:33+03:00
Общество

Власти и силовики Сургута подвели годовые итоги борьбы с коррупцией

В городе выявили 17 коррупционеров
Руслан Савинов
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Власти и силовики Сургута подвели годовые итоги борьбы с коррупцией.Власти и силовики Сургута подвели годовые итоги борьбы с коррупцией.Фото: pixabay.com
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В Сургуте прошла пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией, где сделали вывод: оказание муниципальных и госуслуг в электронном виде является эффективным и надежным способом пресечения казнокрадства. В ближайшие полтора года 90% всех услуг в муниципалитете переведут в электронный режим.

- Стараемся работать максимально прозрачно. Все документы на официальном портале в открытом доступе. Кроме этого, мы делаем все, чтобы минимизировать общение чиновников с заявителями. Работа в этом направлении проводится не первый год. Процент предоставления электронных услуг постоянно растет. Уверен, это эффективный способ для снижения уровня коррупции», – рассказал исполняющий обязанности главы администрации Сургута Алексей Жердев.

Полиция за год выявила в городе более 100 преступлений коррупционной направленности. Сумма причинённого материального ущерба составила почти 100 миллионов рублей.

- Всего в 2019 году выявлено 17 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности. Все они привлечены к уголовной ответственности, – отметил начальник отдела экономической безопасности УМВД по Александр Тетерятников.

Администрация Сургута напоминает, что передать информацию о фактах коррупции можно по круглосуточному телефону доверия администрации города: 93-29-33. Все сообщения, независимо от источников, подвергают проверке. В случае выявления нарушений направляют силовым структурам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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