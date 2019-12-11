СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-11T07:27:57+03:00

ХМАО выиграл грант размером более миллиарда рублей на развитие территорий. Фото администрация Ханты-Мансийска.

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Округ удостоен гранта за достижение значений показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России в 2019 году.

Накануне принято решение распределить дотацию, полученную из федерального бюджета, между муниципалитетами Югры.

Правительство автономного округа, в свою очередь, принимает решение о распределении этого гранта, размер которого 1 млрд. 165 млн. рублей, муниципальным образованиям в качестве поощрения за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также стимулирования роста налогового потенциала территорий муниципальных образований», - сказала губернатор ХМАО.

Администрация Ханты-Мансийска отмечает, что по объемам полученных грантовых средств за системную работу в достижении показателей, по которым оценивается эффективность деятельности высших должностных лиц субъектов, Югра вошла в топ-15 регионов с наивысшими значениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU