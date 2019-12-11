Лучшие Дед Мороз и Снегурочка живут в Урае

СЕГОДНЯ 07:06 2019-12-11T07:06:38+03:00

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Окружная столица приняла у себя Дедов Морозов, Снегурочек и их сказочных помощников со всех уголков России. Торжества посетили более 10 тысяч человек.

Программа съезда включала в себя церемонию открытия на центральной площади, мастер-классы для новогодних волшебников, конкурсные программы для детей и взрослых, игровую программу.

В этом году по итогам голосований детского и взрослого жюри «Лучшим Дедом Морозом» стал Скавыш Александр Владимирович (СОШ №12, Урай), а его «Лучшая Снегурочка» – Захарова Анастасия Александровна ( «Нефтяник», Урай). Обладатели главной награды съезда были удостоены честью получить ее из рук главного Деда Мороза России

Департамент культуры ХМАО поздравил победителей и поблагодарил всех участников всероссийского съезда за новогоднее настроение, попрощавшись до следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU