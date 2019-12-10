2019-12-10T11:57:16+03:00
Общество

Добровольцы вместе с сотрудниками МЧС провели рейды по высоткам Нефтеюганска

Тушение пожаров в таких домах – непростая задача
Руслан Савинов
Поделиться:
Добровольцы вместе с сотрудниками МЧС провели рейды по высоткам Нефтеюганска. Фото администрации Нефтеюганска.Добровольцы вместе с сотрудниками МЧС провели рейды по высоткам Нефтеюганска. Фото администрации Нефтеюганска.
Изменить размер текста:

Совместно с представителем добровольной пожарной охраны огнеборцы провели рейды в высотные дома в 17 микрорайоне города. Тушение пожара в таких домах, особенно если он случился на последних этажах, сложная задача. При тушении требуется большое количества сил и средств. Поэтому в таких зданиях предусмотрена система дымоудаления и пожарная сигнализация, которая должна всегда находиться в исправном состоянии.

В ходе рейда с жильцами велась беседа о том, как действовать в случае возникновения пожара. Сотрудники пожарной охраны напомнили, что запрещено устраивать в холлах подъездов перегородки, хранить горючие жидкости на балконах и прочие меры предосторожности.

Администрация Нефтеюганска отмечает, что к настоящему моменту в Нефтеюганске введены в эксплуатацию шесть многоквартирных жилых домов высотой 16 этажей и более.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участников конкурса социальных роликов «Мы против коррупции!» наградили в Покачи
Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок
УМВД ХМАО приглашает школьников принять участие в конкурсе новогодних эссе
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в Излучинске
Обустройство и содержание катков города на особом контроле депутатов Нижневартовска
Югра принимает международный археологический конгресс
Роспотребнадзор ХМАО забраковал почти пять процентов сладостей в округе
Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества откроют в столице региона
Сургутяне продолжают ставить на фиктивный учет мигрантов
В Нижневартовске усилят контроль за реализацией алкоголя
Игровой сезон пантомимических игр завершился в столице Югры
На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело
Индустриальный парк за два миллиарда рублей построят в Сургутском районе
В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе
Прокуратура Сургута заставила предприятие погасить долг перед полтысячей своих рабочих