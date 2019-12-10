Добровольцы вместе с сотрудниками МЧС провели рейды по высоткам Нефтеюганска

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-10T11:57:16+03:00

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Совместно с представителем добровольной пожарной охраны огнеборцы провели рейды в высотные дома в 17 микрорайоне города. Тушение пожара в таких домах, особенно если он случился на последних этажах, сложная задача. При тушении требуется большое количества сил и средств. Поэтому в таких зданиях предусмотрена система дымоудаления и пожарная сигнализация, которая должна всегда находиться в исправном состоянии.

В ходе рейда с жильцами велась беседа о том, как действовать в случае возникновения пожара. Сотрудники пожарной охраны напомнили, что запрещено устраивать в холлах подъездов перегородки, хранить горючие жидкости на балконах и прочие меры предосторожности.

Администрация Нефтеюганска отмечает, что к настоящему моменту в Нефтеюганске введены в эксплуатацию шесть многоквартирных жилых домов высотой 16 этажей и более.

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ИСТОЧНИК KP.RU