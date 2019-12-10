2019-12-10T11:11:23+03:00
Общество

В Нижневартовске усилят контроль за реализацией алкоголя

Контрафакт может ударить не только по кошельку, но и по здоровью
Руслан Савинов
Поделиться:
В Нижневартовске усилят контроль за реализацией алкоголя. Фото администрации Нижневартовска.В Нижневартовске усилят контроль за реализацией алкоголя. Фото администрации Нижневартовска.
Изменить размер текста:

В администрации Нижневартовска состоялось заключительное в 2019 году заседание комиссии по противодействию незаконному обороту алкоголя.

В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции и контролирующих органов будут работать в усиленном режиме. В частности, полицейские намерены провести проверки торговых точек и мест общественного общепита. Рейды нацелены поиск и утилизацию контрафактного алкоголя.

- За 11 месяцев из незаконного оборота изъято более 28 тысяч литров алкогольной продукции. Выявлено с начала года 120 административных правонарушений. Большинство из них связано с нарушением условий и мест продажи алкогольной продукции. Материалы рассматриваются судебными инстанциями, нарушителям назначаются штрафные санкции. Во время новогодних праздников мы усилим контроль за реализацией данной продукции. Больше всего это касается отдаленных территорий, например, старой части города и др. Усиленное внимание направлено на то, чтобы не допустить как поступления, так и реализации контрафакта и, как следствия, отравления горожан, - отметил начальник отдела безопасности УМВД по Нижневартовску Юрий Шинкарев.

Продажа контрафактных товаров наносит не только экономический ущерб тем или иным производителям, но и способна навредить здоровью и жизни потребителя.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участников конкурса социальных роликов «Мы против коррупции!» наградили в Покачи
Телефонным террористом школы в Нижневартовске оказался одиннадцатилетний ребенок
УМВД ХМАО приглашает школьников принять участие в конкурсе новогодних эссе
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку стартовал в Излучинске
Обустройство и содержание катков города на особом контроле депутатов Нижневартовска
Югра принимает международный археологический конгресс
Роспотребнадзор ХМАО забраковал почти пять процентов сладостей в округе
Добровольцы вместе с сотрудниками МЧС провели рейды по высоткам Нефтеюганска
Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества откроют в столице региона
Сургутяне продолжают ставить на фиктивный учет мигрантов
Игровой сезон пантомимических игр завершился в столице Югры
На лжесвидетеля из Кондинского района завели уголовное дело
Индустриальный парк за два миллиарда рублей построят в Сургутском районе
В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе
Прокуратура Сургута заставила предприятие погасить долг перед полтысячей своих рабочих