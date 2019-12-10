В Нижневартовске усилят контроль за реализацией алкоголя

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-10T11:11:23+03:00

Контрафакт может ударить не только по кошельку, но и по здоровью

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В администрации Нижневартовска состоялось заключительное в 2019 году заседание комиссии по противодействию незаконному обороту алкоголя.

В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции и контролирующих органов будут работать в усиленном режиме. В частности, полицейские намерены провести проверки торговых точек и мест общественного общепита. Рейды нацелены поиск и утилизацию контрафактного алкоголя.

- За 11 месяцев из незаконного оборота изъято более 28 тысяч литров алкогольной продукции. Выявлено с начала года 120 административных правонарушений. Большинство из них связано с нарушением условий и мест продажи алкогольной продукции. Материалы рассматриваются судебными инстанциями, нарушителям назначаются штрафные санкции. Во время новогодних праздников мы усилим контроль за реализацией данной продукции. Больше всего это касается отдаленных территорий, например, старой части города и др. Усиленное внимание направлено на то, чтобы не допустить как поступления, так и реализации контрафакта и, как следствия, отравления горожан, - отметил начальник отдела безопасности УМВД по Нижневартовску Юрий Шинкарев.

Продажа контрафактных товаров наносит не только экономический ущерб тем или иным производителям, но и способна навредить здоровью и жизни потребителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU