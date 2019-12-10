Игровой сезон пантомимических игр завершился в столице Югры

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-10T10:58:42+03:00

В нем приняли участие полторы сотни человек

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Финальный турнир по пантомимическим играм среди молодежи и молодых семей города состоялся в Ханты-Мансийске.

По традиции турнир состоял из 4-х конкурсных заданий. В этот раз это были – блиц, крикуны, конкурс капитанов и финал.

- Это был самый жаркий и самый весёлый сезон, нам надолго запомнятся эти яркие эмоции и незабываемые впечатления, которые подарил финальный турнир. Все команды проявили талант, смекалку и упорно боролись за призовые места, - поделилась впечатлениями исполняющая обязанности начальника управления спорта Ханты-Мансийск Ольга Киприянова.

Администрация Ханты-Мансийска опубликовала итоги прошедшего турнира. Лучший пантомимщик – Леонид Землянушин, лучшая пантомимщица – Эльвира, лучшая семья пантомимщиков признана семья Лавренюк. Первое место заняла команда работающей молодежи «ОноВамНано». Приз симпатий жюри достался команде «Энерджи» из Нягани.

Отметим, что всего в 2019 году состоялось 4 турнира, в которых приняло участие более 150 человек. Пантомимические игры носят интеллектуально-развлекательный характер и повышают у молодежи ассоциативное мышление и сообразительность. Игры являются популярной формой досуга у молодежи Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU