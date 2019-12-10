Прокуратура Сургута заставила предприятие погасить долг перед полтысячей своих рабочих

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-10T10:02:06+03:00

Долг по зарплате составлял более 20 миллионов рублей

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Прокуратура Сургута проверила соблюдение трудового законодательства в «СвязьСтройМонтаж»». Выяснилось, что предприятие имеет задолженности по зарплате своим работникам. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор возбудил в отношении руководителя дело об административном правонарушении по статье «Непредоставление первичных статданных».

По данным прокуратуры ХМАО, постановлением госинспектора труда юридическое лицо оштрафовано на сумму 10 тысяч рублей. А главное в результате принятых прокуратурой мер погашена задолженность по зарплате перед 422 работниками за август 2019 года в размере более 20 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU