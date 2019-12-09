«Наследие Ермака» выявило силачей Сургутского района

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-09T14:48:49+03:00

Участники толкали две гири, каждая весом по 32 килограмма

Изменить размер текста: A A

Фестиваль силовых видов спорта Сургутского района «Наследие Ермака» прошёл в минувшие выходные в Солнечном.

«Вестник» Сургутского района сообщает, что ведущим был многократный чемпион России и Европы по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, известный стронгмен Михаил Кокляев.

Центральным событием вечера стали соревнования между сборной Сургутского района и Сибири по гиревому спорту. Участники толкали две гири, каждая весом по 32 килограмма.

- Скажу, болели так, что сорвал себе голос. Спорт - это азарт! – написал в с глава Сургутского района Андрей Трубецкой. - В итоге, спортивная удача была немного больше на стороне соперников наших ребят - сборной Сибири. Они выиграли с перевесом в 5 повторений. За 3 минуты, каждый спортсмен поднял вес в 3,1 тонны! Говорил, говорю и буду говорить всем - занимайтесь спортом! Особенно молодёжь. Неважно каким. И берегите себя.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU