2019-12-09T14:48:49+03:00
Общество

«Наследие Ермака» выявило силачей Сургутского района

Участники толкали две гири, каждая весом по 32 килограмма
Руслан Савинов
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«Наследие Ермака» выявило силачей Сургутского района. Фото из сообщества «ВКонтакте» «Глава в районе - Андрей Трубецкой».«Наследие Ермака» выявило силачей Сургутского района. Фото из сообщества «ВКонтакте» «Глава в районе - Андрей Трубецкой».
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Фестиваль силовых видов спорта Сургутского района «Наследие Ермака» прошёл в минувшие выходные в Солнечном.

«Вестник» Сургутского района сообщает, что ведущим был многократный чемпион России и Европы по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, известный стронгмен Михаил Кокляев.

Центральным событием вечера стали соревнования между сборной Сургутского района и Сибири по гиревому спорту. Участники толкали две гири, каждая весом по 32 килограмма.

- Скажу, болели так, что сорвал себе голос. Спорт - это азарт! – написал в с глава Сургутского района Андрей Трубецкой. - В итоге, спортивная удача была немного больше на стороне соперников наших ребят - сборной Сибири. Они выиграли с перевесом в 5 повторений. За 3 минуты, каждый спортсмен поднял вес в 3,1 тонны! Говорил, говорю и буду говорить всем - занимайтесь спортом! Особенно молодёжь. Неважно каким. И берегите себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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