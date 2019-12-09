2019-12-09T14:36:59+03:00
Общество

Жители Сургутского района пообщаются с Дарьей Донцовой

Онлайн встреча состоится завтра, 10 декабря
Руслан Савинов
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Жители Сургутского района пообщаются с Дарьей Донцовой. Фото из сообщества «ВКонтакте» «Центральная районная библиотека».Жители Сургутского района пообщаются с Дарьей Донцовой. Фото из сообщества «ВКонтакте» «Центральная районная библиотека».
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Во вторник, 10 декабря 2019 года, в 16:00 по местному времени, во всех библиотеках Сургутской районной библиотечной системы пройдёт онлайн-встреча с российской писательницей Дарьей Донцовой. Все желающие смогут в прямом эфире и в комментариях к трансляции задать любой вопрос Дарье Аркадьевне. Авторов трёх лучших вопросов ждут подарки от издательства.

«Вестник» Сургутского района отмечает, что в 2009 году писательница занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый плодовитый автор, её рекорд – 100 книг за 10 лет. Тираж проданных книг за прошлый год составил более 1,5 миллиона экземпляров, а суммарный тираж за все годы превысил 200 миллионов книг.

Творческая встреча с Донцовой пройдет в честь двадцатилетия выхода первой книги про персонажа Дашу Васильеву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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