В Сургуте продолжается строительство улицы Геологической
Строительство улицы Геологической рассчитано на два года. На данный момент производится отсыпка участка под строительство ливневой канализации, протяженность которой составляет полкилометра. Проводятся работы по врезке труб в уже существующий ливневый коллектор.
- Первый этап включает строительство участка автодороги к ЖК «Возрождение» с инженерными сетями, второй этап – строительство автодороги до водоотводного сооружения, включая тепловые сети, третий этап – перенос высоковольтной линии. И четвертый – строительство водоотводного сооружения до пересечения с Югорским трактом, – рассказал начальник отдела строительного контроля «Управление капитального строительства» Тимур Аракчиев.
По информации администрации Сургута, будущая трасса соединит Геологическую улицу с Югорским трактом. Сдача очередного участка дороги летом 2021 года. Магистраль будет иметь по две полосы в каждом направлении. Также предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, освещение.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU