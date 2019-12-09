2019-12-09T14:30:14+03:00
Общество

В Сургуте продолжается строительство улицы Геологической

Будущая трасса соединит Геологическую с Югорским трактом
Руслан Савинов
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В Сургуте продолжается строительство улицы Геологической. Фото администрации Сургута.В Сургуте продолжается строительство улицы Геологической. Фото администрации Сургута.
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Строительство улицы Геологической рассчитано на два года. На данный момент производится отсыпка участка под строительство ливневой канализации, протяженность которой составляет полкилометра. Проводятся работы по врезке труб в уже существующий ливневый коллектор.

- Первый этап включает строительство участка автодороги к ЖК «Возрождение» с инженерными сетями, второй этап – строительство автодороги до водоотводного сооружения, включая тепловые сети, третий этап – перенос высоковольтной линии. И четвертый – строительство водоотводного сооружения до пересечения с Югорским трактом, – рассказал начальник отдела строительного контроля «Управление капитального строительства» Тимур Аракчиев.

По информации администрации Сургута, будущая трасса соединит Геологическую улицу с Югорским трактом. Сдача очередного участка дороги летом 2021 года. Магистраль будет иметь по две полосы в каждом направлении. Также предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, освещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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