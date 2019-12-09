2019-12-09T14:23:12+03:00
Общество

Лыжники Югры завоевали почти два десятка медалей на всероссийской спартакиаде

Впереди у спортсменов чемпионат России
Руслан Савинов
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Лыжники Югры завоевали почти два десятка медалей на всероссийской спартакиаде. Фото Центра адаптивного спорта.Лыжники Югры завоевали почти два десятка медалей на всероссийской спартакиаде. Фото Центра адаптивного спорта.
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Югорские лыжники успешно выступили на всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по лыжным гонкам, которая проходила в Бердске. В спартакиаде приняли участие 80 спортсменов с нарушением интеллекта из 15 регионов страны.

Как сообщает Центр адаптивного спорта, Югру представили лыжники из Сургута – Анна Клубачук, Анастасия Колбина, Дарья Семененко, Георгий Мелкозеров, Максим Мыльников и спортсмен из Березово – Сергей Злыгостев. В общей сложности они завоевали 17 наград.

- Я очень горжусь своими спортсменами и их успешным выступлением на Специальной спартакиаде. Теперь нам предстоит подготовка к Кубку России, он состоится уже через десять дней в Кирове. Далее ребята начнут готовиться к главным стартам страны – чемпионату России, который пройдет также в Кирове с 28 февраля по 5 марта 2020 года, – рассказал тренер по лыжным гонкам Борис Летин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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