СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-09T14:11:42+03:00

В Нижневартовске определили победителей конкурса социальных роликов и принтов «Все мы – россияне». Фото администрации Нижневартовска.

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В Нижневартовске подведены итоги городского конкурса социальных роликов и принтов «Все мы – россияне». По данным администрации Нижневартовска, в номинации «Лучший социальный видеоролик «Все мы – россияне!» победителем стала Юлия Шепелева (диплом первой степени с выплатой денежной премии в размере 25 тысяч рублей).

В номинации «Лучший принт «Все мы – россияне!» победителем стала Жанна Гладий (диплом первой степени с денежной выплатой в размере 15 тысяч рублей). Она же победила в номинации «Лучший фотоколлаж «Все мы – россияне!».

Конкурс направлен на гармонизацию межнациональных отношений. В этом году в нем приняли участие 30 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU