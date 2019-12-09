2019-12-09T14:11:42+03:00
Общество

В Нижневартовске определили победителей конкурса социальных роликов и принтов «Все мы – россияне»

Победители получили дипломы и денежные призы
Руслан Савинов
Поделиться:
В Нижневартовске определили победителей конкурса социальных роликов и принтов «Все мы – россияне». Фото администрации Нижневартовска.В Нижневартовске определили победителей конкурса социальных роликов и принтов «Все мы – россияне». Фото администрации Нижневартовска.
Изменить размер текста:

В Нижневартовске подведены итоги городского конкурса социальных роликов и принтов «Все мы – россияне». По данным администрации Нижневартовска, в номинации «Лучший социальный видеоролик «Все мы – россияне!» победителем стала Юлия Шепелева (диплом первой степени с выплатой денежной премии в размере 25 тысяч рублей).

В номинации «Лучший принт «Все мы – россияне!» победителем стала Жанна Гладий (диплом первой степени с денежной выплатой в размере 15 тысяч рублей). Она же победила в номинации «Лучший фотоколлаж «Все мы – россияне!».

Конкурс направлен на гармонизацию межнациональных отношений. В этом году в нем приняли участие 30 человек.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лыжники Югры завоевали почти два десятка медалей на всероссийской спартакиаде
Должник-алиментщик из Югорска вовремя не оплатил штраф и отсидел за это трое суток
В ряде районов округа перевыполнен план по вводу жилья
Храмам в Сургутском районе не хватает средств на оплату коммуналки
В автономном округе появилось свое отделение российского исторического общества
В ХМАО началась операция «Ель»
Югорская программа «Лыжи мечты» поможет людям с самыми тяжелыми диагнозами
Врачи отслеживают на дорогах региона утомившихся водителей
В рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек Югра поднялась на два пункта
Вартовчане завоевали несколько комплектов спортивных наград за минувшие дни
Первая в регионе гостиница для освободившихся из тюрьмы открылась в Сургуте
В Ханты-Мансийске выяснили, кто «Студент года – 2019»
Следком ХМАО выясняет обстоятельства дела о растлении несовершеннолетней вартовчанки в приюте Кемеровской области
При пожаре в Солнечном погиб один человек
«Батальон Отважных» пройдет по улицам Ханты-Мансийска
За выходные в регионе случилось почти два десятка ДТП, в которых погибли пять человек
Благотворительная акция «Объединим сердца в новогоднюю ночь» стартовала в регионе
Нефтеюганская предпринимательница скрыла от налоговой почти двести миллионов рублей
Активисты провели одиночный пикет в Сургуте и заявили о предстоящей голодовке
Продавщица из Лангепаса осуждена за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним