СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-09T14:02:47+03:00

Должник-алиментщик из Югорска вовремя не оплатил штраф и отсидел за это трое суток. Фото УФССП ХМАО.

Его долг по алиментам более миллиона рублей

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Жителю Югорска дали трое суток административного ареста за неуплату штрафа. Мужчина является неплательщиком алиментов. Его долг по алиментам свыше миллиона рублей.

Неоднократное привлечение к административной ответственности не побудило мужчину погасить задолженность и начать регулярно совершать платежи на содержание своего ребенка.

Пресс-служба УФССП по ХМАО отмечает, что должник не только игнорирует отцовские обязательства, но и имеет ряд других проблем с законом. Недавно он был привлечен к административной ответственности за управление авто в нетрезвом виде.

Приставом установлено, что в назначенный законом срок должник не оплатил долг. В итоге он наказан административным арестом на трое суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU