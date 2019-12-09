СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-09T13:30:46+03:00

Храмам в Сургутском районе не хватает средств на оплату коммуналки. Фото «Вестника» Сургутского района.

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Девять православных приходов Сургутского района обратились к депутату ХМАО Сергею Елишеву с просьбой о помощи: у них не хватает средств на оплату ЖКХ.

В коллективном обращении, подписанном прихожанами, говорится, что бюджет приходов состоит из пожертвований. Эти деньги едва покрывают текущие нужды.

- Приходы несут все расходы на содержание храмов, заработную плату сотрудникам, налоги, коммунальные услуги и другие обязательные платежи. Единовременная посильная помощь меценатов и благотворителей лишь частично решает проблемы оплаты задолженности за коммунальные и другие услуги. Например, задолженность перед поставщиками коммунальных услуг прихода в Барсово составляет 400 тысяч рублей. В других приходах ситуация аналогичная, – написал парламентарий округа Сергей Елишев на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Как сообщает «Вестник» Сургутского района, Елишев пообещал взять обращение в работу, а саму ситуацию в Сургутском районе на свой личный контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU