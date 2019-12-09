2019-12-09T13:30:46+03:00
Общество

Храмам в Сургутском районе не хватает средств на оплату коммуналки

Пожертвования едва покрывают расходы
Руслан Савинов
Поделиться:
Храмам в Сургутском районе не хватает средств на оплату коммуналки. Фото «Вестника» Сургутского района.Храмам в Сургутском районе не хватает средств на оплату коммуналки. Фото «Вестника» Сургутского района.
Изменить размер текста:

Девять православных приходов Сургутского района обратились к депутату ХМАО Сергею Елишеву с просьбой о помощи: у них не хватает средств на оплату ЖКХ.

В коллективном обращении, подписанном прихожанами, говорится, что бюджет приходов состоит из пожертвований. Эти деньги едва покрывают текущие нужды.

- Приходы несут все расходы на содержание храмов, заработную плату сотрудникам, налоги, коммунальные услуги и другие обязательные платежи. Единовременная посильная помощь меценатов и благотворителей лишь частично решает проблемы оплаты задолженности за коммунальные и другие услуги. Например, задолженность перед поставщиками коммунальных услуг прихода в Барсово составляет 400 тысяч рублей. В других приходах ситуация аналогичная, – написал парламентарий округа Сергей Елишев на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Как сообщает «Вестник» Сургутского района, Елишев пообещал взять обращение в работу, а саму ситуацию в Сургутском районе на свой личный контроль.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте продолжается строительство улицы Геологической
Лыжники Югры завоевали почти два десятка медалей на всероссийской спартакиаде
В Нижневартовске определили победителей конкурса социальных роликов и принтов «Все мы – россияне»
Должник-алиментщик из Югорска вовремя не оплатил штраф и отсидел за это трое суток
В ряде районов округа перевыполнен план по вводу жилья
В автономном округе появилось свое отделение российского исторического общества
В ХМАО началась операция «Ель»
Югорская программа «Лыжи мечты» поможет людям с самыми тяжелыми диагнозами
Врачи отслеживают на дорогах региона утомившихся водителей
В рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек Югра поднялась на два пункта
Вартовчане завоевали несколько комплектов спортивных наград за минувшие дни
Первая в регионе гостиница для освободившихся из тюрьмы открылась в Сургуте
В Ханты-Мансийске выяснили, кто «Студент года – 2019»
Следком ХМАО выясняет обстоятельства дела о растлении несовершеннолетней вартовчанки в приюте Кемеровской области
При пожаре в Солнечном погиб один человек
«Батальон Отважных» пройдет по улицам Ханты-Мансийска
За выходные в регионе случилось почти два десятка ДТП, в которых погибли пять человек
Благотворительная акция «Объединим сердца в новогоднюю ночь» стартовала в регионе
Нефтеюганская предпринимательница скрыла от налоговой почти двести миллионов рублей
Активисты провели одиночный пикет в Сургуте и заявили о предстоящей голодовке
Продавщица из Лангепаса осуждена за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним