СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-09T13:20:07+03:00

В автономном округе появилось свое отделение российского исторического общества Фото: pixabay.com

Оно объединит историков региона для решения целого комплекса задач

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Накануне в Сургуте прошло открытие регионального отделения российского исторического общества. Его деятельность будет сконцентрирована на создании условий для объединения научного сообщества региона с целью профразвития специалистов отрасли.

Площадкой для функционирования отделения избран открывшийся исторический парк «Россия – моя история». Председателем отделения избран проректор по научной работе Сургутского педагогического университета Евгений Гололобов, а секретарем стала директор музея природы и человека Елена Гомонюк.

Правительство ХМАО отмечает, что в состав совета отделения включены одиннадцать представителей научного сообщества Югры. В их числе сотрудники вузов, музеев, архивов, краеведы, археологи и историки.

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ИСТОЧНИК KP.RU