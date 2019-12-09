2019-12-09T13:07:01+03:00
Общество

В ХМАО началась операция «Ель»

Она защитит новогодние деревья от посягательств черных лесорубов
Руслан Савинов
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В ХМАО началась операция «Ель». Фото Природнадзора Югры.В ХМАО началась операция «Ель». Фото Природнадзора Югры.Фото: pixabay.com
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Операция «Ель» по охране хвойных деревьев от незаконной вырубки стартует в предновогодний период. С 16 по 31 декабря сотрудниками Природнадзора Югры совместно с полицией существенно увеличат количество патрулирования лесов для сохранения хвойных молодняков.

На территории округа будут работать совместные мобильные патрули. На дорогах, выездах на автотрассы из лесных массивов будут созданы посты по контролю за перевозкой новогодних елей. Кроме этого, специалисты Природнадзора Югры проведут беседы с жителями округа об ответственности за незаконную рубку.

Напоминаем, что незаконная вырубка или приобретение заведомо незаконно заготовленных хвойных насаждений влечет за собой как административную ответственность так и уголовную с взысканием суммы причиненного вреда.

Природнадзор Югры обращается с призывом беречь лес и соблюдать лесное законодательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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