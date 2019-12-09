Югорская программа «Лыжи мечты» поможет людям с самыми тяжелыми диагнозами

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-09T13:12:27+03:00

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Участники программы реабилитации «Лыжи мечты» в Ханты-Мансийске приступили к занятиям на базе горнолыжного комплекса «Хвойный урман». Занятия проводят инструкторы Станислав Чигарев и Вадим Гаврин.

Центр адаптивного спорта Югры отмечает, что «Лыжи Мечты» – это программа реабилитации и социализации с помощью занятий горными лыжами для людей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизма, нарушениями слуха, зрения и другими проблемами здоровья. Стать участником проекта может любой человек в возрасте от трех лет, который может заниматься самостоятельно или с поддержкой.

Занятия проводятся бесплатно. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (3467) 32-06-91, 8 (3467) 32-06-92.

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ИСТОЧНИК KP.RU