2019-12-09T12:51:09+03:00
Общество

Врачи отслеживают на дорогах региона утомившихся водителей

Медики несут службу плечом к плечу с нарядами ДПС
Руслан Савинов
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Врачи отслеживают на дорогах региона утомившихся водителейВрачи отслеживают на дорогах региона утомившихся водителейФото: pixabay.com
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На дорогах начали нести службу совместно с нарядами ДПС специалисты центра медицины катастроф. Цель их присутствия: выявление и исключение из участия в дорожном движении водителей, управляющих авто в утомленном состоянии.

В автомобилях скорой помощи есть все условия для проведения комплекса неотложных мероприятий пострадавшим в ДТП. В состав медицинской бригады входит персонал, располагающий средствами иммобилизации и реанимации.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что водители стремятся в короткие сроки преодолеть дальние расстояния. Тем самым они подвергают себя опасности управлять авто в утомленном состоянии. При увеличения транспортного потока, утомившиеся водители увеличивают риск совершения ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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