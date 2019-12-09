В рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек Югра поднялась на два пункта

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-09T13:17:38+03:00

В рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек Югра оказалась ниже середины списка Фото: pixabay.com

Регион на 65 месте, а годом ранее был на две строки ниже

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Югра с результатом в 61,8 балла расположилась на 65 месте рейтинга регионов по отсутствию у жителей вредных привычек.

При составлении рейтинга эксперты «РИА Новости» учитывали такие показатели как: потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Согласно результатам рейтинга, самые преданные принципам ЗОЖ россияне живут в северокавказских республиках: Чечне, Ингушетии, Дагестане. В этих регионах рейтинговый показатель превышает 90 баллов.

В самом конце списка расположился Ямало-Ненецкий автономный округ.

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ИСТОЧНИК KP.RU