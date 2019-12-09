2019-12-09T12:13:47+03:00
Общество

Вартовчане завоевали несколько комплектов спортивных наград за минувшие дни

Турниры проходили в разных местах мира: от Франции до Сибири
Руслан Савинов
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Вартовчане завоевали несколько комплектов спортивных наград за минувшие дни. Фото администрации Нижневартовска.Вартовчане завоевали несколько комплектов спортивных наград за минувшие дни. Фото администрации Нижневартовска.
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Вартовчане завоевали очередные награды в спортивных соревнованиях разного уровня, сообщает администрация Нижневартовска

Во французском Гренобле на международном турнире по плаванию «Open Des Alpes», где приняли участие 356 участников, победил вартовчанин Ульянов Никита.

В Саранске завершились всероссийские соревнование по плаванию «Резерв России». Среди юниорок 15-17 лет второе место заняла Агапитова Елизавета.

Турнир по рукопашному бою в Тюмени показал следующие результаты: первое место – Рвачев Эмиль среди юношей 12-13 лет, 2 место – Халитова Елена среди девочек 10-11 лет.

Также в Нефтеюганске прошло «Открытое первенство округа по художественной гимнастике среди девочек, на котором целая плеяда спортивных достижений вартовчан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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