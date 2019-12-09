Первая в регионе гостиница для освободившихся из тюрьмы открылась в Сургуте
В Сургуте начала работу первая в ХМАО социальная гостиница для бывших осужденных. Хостел из нескольких отапливаемых вагончиков рассчитан на 16 человек. Пребывание бесплатное. Сюда уже заселились 7 постояльцев.
Всем гостям соцгостиницы во время торжественного открытия были вручены полезные подарки: смартфоны, бытовые принадлежности и карта горожанина, которая позволит передвигаться на общественном транспорте. Гостиница состоит из двух вахтовых вагончиков на территории отделения ночного пребывания Сургутского районного центра соцадаптации в поселке Кедровый.
- Многие осужденные освобождаются из мест лишения свободы и им некуда идти, либо родственники против их проживания совместно. Они могут, действительно, сюда прийти, обратиться за помощью, встать на ноги, трудоустроиться, — рассказывает старший специалист по соцработе Елена Генералова.
Внутри домов на колесах есть все необходимое для жизни - мебель, бытовая техника. Постояльцы могут жить здесь от трех месяцев до года.
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ИСТОЧНИК KP.RU