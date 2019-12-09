2019-12-09T11:49:25+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске выяснили, кто «Студент года – 2019»

Темой конкурса этого года был межкультурный диалог
Руслан Савинов
Поделиться:
В Ханты-Мансийске выяснили, кто «Студент года – 2019». Фото администрация Ханты-Мансийска.В Ханты-Мансийске выяснили, кто «Студент года – 2019». Фото администрация Ханты-Мансийска.
Изменить размер текста:

В окружной столице подвели итоги городского конкурса «Студент года – 2019». За звание лучших боролись студенты Югорского госуниверситета, Медакадемии, Технолого-педагогического колледжа и Центра искусств одаренных детей Севера. Тематика конкурса 2019 года – межкультурный диалог.

Конкурсанты прошли два этапа испытаний: в заочном они предоставили портфолио своих достижений за минувший учебный год, а в очном - продемонстрировали свои способности и знания в ходе самопрезентации и деловой игре.

По информации администрация Ханты-Мансийска, лучшими стали – студент ХМГМА Имамудин Гасанов и студентка ЮГУ Альбина Айтумбитова. Молодежное жюри выбрало победителями Альбину Айтумбитову и Данила Градусова из педагогического колледжа.

- Это означает, что Ханты-Мансийск – город для вас. Сегодня он предоставляет все шансы для того, чтобы молодые люди смогли реализовать свои идеи и проекты, стремились к успеху и выстраивали здесь свой профессиональный путь, - сказала замглавы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте продолжается строительство улицы Геологической
Лыжники Югры завоевали почти два десятка медалей на всероссийской спартакиаде
В Нижневартовске определили победителей конкурса социальных роликов и принтов «Все мы – россияне»
Должник-алиментщик из Югорска вовремя не оплатил штраф и отсидел за это трое суток
В ряде районов округа перевыполнен план по вводу жилья
Храмам в Сургутском районе не хватает средств на оплату коммуналки
В автономном округе появилось свое отделение российского исторического общества
В ХМАО началась операция «Ель»
Югорская программа «Лыжи мечты» поможет людям с самыми тяжелыми диагнозами
Врачи отслеживают на дорогах региона утомившихся водителей
В рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек Югра поднялась на два пункта
Вартовчане завоевали несколько комплектов спортивных наград за минувшие дни
Первая в регионе гостиница для освободившихся из тюрьмы открылась в Сургуте
Следком ХМАО выясняет обстоятельства дела о растлении несовершеннолетней вартовчанки в приюте Кемеровской области
При пожаре в Солнечном погиб один человек
«Батальон Отважных» пройдет по улицам Ханты-Мансийска
За выходные в регионе случилось почти два десятка ДТП, в которых погибли пять человек
Благотворительная акция «Объединим сердца в новогоднюю ночь» стартовала в регионе
Нефтеюганская предпринимательница скрыла от налоговой почти двести миллионов рублей
Активисты провели одиночный пикет в Сургуте и заявили о предстоящей голодовке
Продавщица из Лангепаса осуждена за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним