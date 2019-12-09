СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-09T11:49:25+03:00

В Ханты-Мансийске выяснили, кто «Студент года – 2019». Фото администрация Ханты-Мансийска.

Темой конкурса этого года был межкультурный диалог

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В окружной столице подвели итоги городского конкурса «Студент года – 2019». За звание лучших боролись студенты Югорского госуниверситета, Медакадемии, Технолого-педагогического колледжа и Центра искусств одаренных детей Севера. Тематика конкурса 2019 года – межкультурный диалог.

Конкурсанты прошли два этапа испытаний: в заочном они предоставили портфолио своих достижений за минувший учебный год, а в очном - продемонстрировали свои способности и знания в ходе самопрезентации и деловой игре.

По информации администрация Ханты-Мансийска, лучшими стали – студент ХМГМА Имамудин Гасанов и студентка ЮГУ Альбина Айтумбитова. Молодежное жюри выбрало победителями Альбину Айтумбитову и Данила Градусова из педагогического колледжа.

- Это означает, что Ханты-Мансийск – город для вас. Сегодня он предоставляет все шансы для того, чтобы молодые люди смогли реализовать свои идеи и проекты, стремились к успеху и выстраивали здесь свой профессиональный путь, - сказала замглавы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU