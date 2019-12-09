СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-09T11:38:45+03:00

Следком ХМАО выясняет обстоятельства дела о растлении несовершеннолетней вартовчанки в приюте Кемеровской области. Фото СУ СК ХМАО.

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Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело в связи с заявлением жительницы Нижневартовска о возможном совершении насильственных действий в отношении ее малолетней приемной дочери.

Предполагаемый случай произошел в период нахождения девочки в детдоме «Росток» в городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области. Следственные действия проводятся не только в Нижневартовске. Уже подключились сотрудники следственного управления по Кемеровской области.

В настоящее время изложенная в заявлении информация проверяется следственным путем. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

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ИСТОЧНИК KP.RU