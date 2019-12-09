СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-09T11:28:31+03:00

При пожаре в Солнечном погиб один человек. Фото «Центроспас-Югория».

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В результате пожара, произошедшего в двухэтажном жилом доме по улице Юности в поселке Солнечный в минувшее воскресенье погиб один человек.

По данным «Центроспас-Югория», в ходе пожара была повреждена внутренняя отделка одной из квартир площадью около двадцати квадратных метров. Пожарными разобрано межэтажное перекрытие и стена дома площадью шесть квадратных метров.

Отмечается, что пожарные при помощи индивидуальной защиты органов дыхания спасли десять человек, из них двое детей. В целом из здания эвакуированы двадцать человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU