При пожаре в Солнечном погиб один человек
В результате пожара, произошедшего в двухэтажном жилом доме по улице Юности в поселке Солнечный в минувшее воскресенье погиб один человек.
По данным «Центроспас-Югория», в ходе пожара была повреждена внутренняя отделка одной из квартир площадью около двадцати квадратных метров. Пожарными разобрано межэтажное перекрытие и стена дома площадью шесть квадратных метров.
Отмечается, что пожарные при помощи индивидуальной защиты органов дыхания спасли десять человек, из них двое детей. В целом из здания эвакуированы двадцать человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU