СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-09T10:48:11+03:00

За выходные в регионе случилось почти два десятка ДТП, в которых погибли пять человек. Фото УМВД ХМАО.

Пьяными за руль сели почти четыре десятка югорчан

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За минувшие выходные в округе зарегистрировано 19 ДТП, в которых 5 человек погибли, а 28 получили травмы.

Сотрудники госавтоинспекции задержали 38 водителей за управление авто в состоянии опьянения, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования, 9 – за повторное управление транспортом нетрезвыми. За выезд на полосу встречного движения привлечены к ответственности 62 водителя.

Госавтоинспекция и УМВД ХМАО обращают внимание водителей на необходимость правильной дистанции и бокового интервала, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений.

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ИСТОЧНИК KP.RU