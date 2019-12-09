Благотворительная акция «Объединим сердца в новогоднюю ночь» стартовала в регионе

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-09T10:37:42+03:00

У каждого есть возможность сделать подарок для детей с ограниченными возможностями

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Фонд помощи детям «Лучик света» и уполномоченный по правам ребенка в Югре объявили о начале акции «Объединим сердца в новогоднюю ночь». Акция направлена на то, чтобы сделать праздник для особенных детей наполненным множеством сюрпризов, внимания и заботы. Множествам семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья, нужна особенная помощь и поддержка.

Для этого нужно всего лишь создать индивидуальный новогодний подарок: можно всей семьей изготовить сюрприз своими руками или приобрести его в магазине.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Югре, вручение подарков и мини-представления для детей состоятся с 25 декабря по 14 января.

Дополнительная информация об акции по телефону 8(3467) 33-13-78.

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ИСТОЧНИК KP.RU