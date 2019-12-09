Продавщица из Лангепаса осуждена за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним
Суд Лангепаса признал виновной местную жительницу по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».
Как отмечает прокуратура ХМАО, ранее она продала подростку алкоголь, за что была привлечена к административной ответственности
В октябре текущего года она вновь, не убедившись в возрасте покупателя, продала горячительное несовершеннолетнему.
Женщина отделалась уголовным наказанием в виде штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU