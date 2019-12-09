СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-09T09:58:46+03:00

Продавщица из Лангепаса осуждена за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним. Фото прокуратуры ХМАО.

Ей повезло: она отделалась штрафом

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Суд Лангепаса признал виновной местную жительницу по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Как отмечает прокуратура ХМАО, ранее она продала подростку алкоголь, за что была привлечена к административной ответственности

В октябре текущего года она вновь, не убедившись в возрасте покупателя, продала горячительное несовершеннолетнему.

Женщина отделалась уголовным наказанием в виде штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU