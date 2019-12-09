Два юных югорчанина победили во всероссийском конкурсе «Семейная реликвия»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-09T09:24:34+03:00

В творческих работах они рассказали о подвигах своих предков

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Школьники Михаил Бакланов из Ханты-Мансийска и Алексей Дмитриев из Лангепаса победили в национальной премии «Семейная реликвия». Премия оценивает вклад в сохранение семейного наследия

В своих творческих работах «За оборону Кавказа» и «Память сердца» ребята рассказали о том, как воевали их предки в Великую Отечественную войну.

Торжественная церемония вручения премии состоялась в общественной палате России. Победители получили дипломы и статуэтки.

Напомним, премия «Семейная реликвия» учреждена в 2017 году с целью укрепления института семьи. Из более двух тысяч работ россиян на первом этапе конкурса было отобрано 120 номинантов. Всего премии удостоены 35 участников.

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ИСТОЧНИК KP.RU