СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-09T06:00:56+03:00

Суши-бар в Мегионе закрыли на две недели из-за мигранта Фото: pixabay.com

Он работал там без разрешения на трудовую деятельность в России

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Суд Мегиона приостановил работу суши - бара «Дракон» на две недели. Здание опечатано судебными приставами. Управление по вопросам миграции ХМАО установило, что руководитель «АрмФуд» нанял на работу гражданина Узбекистана без разрешения на трудовую деятельность в России.

Предприниматель получил предупреждение об ответственности в случае неисполнения решения суда и возобновления работы. По данным пресс - служба УФССП России по ХМАО, в течение двух недель судебные приставы будут проводить проверки исполнения требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU