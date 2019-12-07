СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-07T16:54:10+03:00

Активисты из Пыть-Яха уверяют, что на местном предприятии заживо сжигают бродячих собак. Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" во ВКонтакте

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Зоозащитники Пыть-Яха бьют тревогу. По их мнению, одно из предприятий Пыть-Яха живодесрким способом избавляется от отловленных животных, сжигая их живьем в печи.

Волонтеры побывали на предприятии и сделали несколько фото, а также поделились с пользователями соцсети, что увидели в пункте передержки животных.

Помогите нам, пожалуйста! Пишем заявления! Собак сжигают заживо! – отмечает инициативная группа. Она просит направлять югорчан заявления в интернет-приемную УФАС, МВД России, Прокуратуры ХМАО по факту жестокого обращения с животными, в связи с планирующим умерщвлением отловленных безнадзорных животных в городе Пыть-Ях в рамках исполнения муниципального контракта на отлов безнадзорных животных.

Активисты уверяют, что подрядчик, который подписал с администрацией контракт по отлову безнадзорных животных ИП Салимгереев А.Ш. известен во многих городах ХМАО как живодёр, убивающий собак препаратами, вызывающими мучительную смерть. Также он сжигает животных живьём (без предварительной эвтаназии) в крематории, фальсифицирует данные об отлове, транспортировке, учёте, содержании, умерщвлении.

Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" во ВКонтакте

По мнению зоозащитников, то время, которое животные перед их убийством проводят в пункте временного содержания в городе Лянтор можно сравнить с нахождением в концлагере. 28 ноября одна из активисток вывезла оттуда семь собак. Женщина рассказала про то, что собаки в небольшом количестве на непродолжительное время остаются живы. А потом - якобы пристраиваются непонятно кому (в договоре пишется какая-то ФИО без адреса, телефона и паспортных данных). По постам в интернете и по рассказам местных – животных просто убивают по пути, сжигают живыми в печи.

- Собак, не взирая на отловы, все больше в городе, а деньги уходят впустую на негуманное уничтожение - "пристройство" небольших собак и щенков. Почему за счет наших налогов оплачивается деятельность концлагеря, убийства животных? - обращается к югорчанам ззозащитники.

Большинство подписчиков групп в соцсетях от такой новости пришли в ужас и требуют наказать живодера, но есть и те, кто в подобную жестокость поверить не может.

- Не стоит верить всему что написано. Ни фактов, ни доказательств! Пока это просто миф, чтоб вывести людей на эмоции, пишет Александр Протозанов.

- Те, кто верят в сжигание живьем, вы можете пояснить зачем, по вашему мнению, это может вообще происходить? Я не знаю насчет всего остального: условий, санитарии и прочего, но в сжигание живьем не верю, давайте доказательства, - требует Николай Онин.

ИСТОЧНИК KP.RU