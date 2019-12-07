2019-12-07T16:54:10+03:00
Общество

Активисты из Пыть-Яха уверяют, что на местном предприятии заживо сжигают бродячих собак

Инициативная группа разметила посты во многих югорских группах
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Активисты из Пыть-Яха уверяют, что на местном предприятии заживо сжигают бродячих собак. Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" во ВКонтактеАктивисты из Пыть-Яха уверяют, что на местном предприятии заживо сжигают бродячих собак. Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" во ВКонтакте
Изменить размер текста:

Зоозащитники Пыть-Яха бьют тревогу. По их мнению, одно из предприятий Пыть-Яха живодесрким способом избавляется от отловленных животных, сжигая их живьем в печи.

Волонтеры побывали на предприятии и сделали несколько фото, а также поделились с пользователями соцсети, что увидели в пункте передержки животных.

Помогите нам, пожалуйста! Пишем заявления! Собак сжигают заживо! – отмечает инициативная группа. Она просит направлять югорчан заявления в интернет-приемную УФАС, МВД России, Прокуратуры ХМАО по факту жестокого обращения с животными, в связи с планирующим умерщвлением отловленных безнадзорных животных в городе Пыть-Ях в рамках исполнения муниципального контракта на отлов безнадзорных животных.

Активисты уверяют, что подрядчик, который подписал с администрацией контракт по отлову безнадзорных животных ИП Салимгереев А.Ш. известен во многих городах ХМАО как живодёр, убивающий собак препаратами, вызывающими мучительную смерть. Также он сжигает животных живьём (без предварительной эвтаназии) в крематории, фальсифицирует данные об отлове, транспортировке, учёте, содержании, умерщвлении.

Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" во ВКонтакте

Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" во ВКонтакте

По мнению зоозащитников, то время, которое животные перед их убийством проводят в пункте временного содержания в городе Лянтор можно сравнить с нахождением в концлагере. 28 ноября одна из активисток вывезла оттуда семь собак. Женщина рассказала про то, что собаки в небольшом количестве на непродолжительное время остаются живы. А потом - якобы пристраиваются непонятно кому (в договоре пишется какая-то ФИО без адреса, телефона и паспортных данных). По постам в интернете и по рассказам местных – животных просто убивают по пути, сжигают живыми в печи.

- Собак, не взирая на отловы, все больше в городе, а деньги уходят впустую на негуманное уничтожение - "пристройство" небольших собак и щенков. Почему за счет наших налогов оплачивается деятельность концлагеря, убийства животных? - обращается к югорчанам ззозащитники.

Большинство подписчиков групп в соцсетях от такой новости пришли в ужас и требуют наказать живодера, но есть и те, кто в подобную жестокость поверить не может.

- Не стоит верить всему что написано. Ни фактов, ни доказательств! Пока это просто миф, чтоб вывести людей на эмоции, пишет Александр Протозанов.

- Те, кто верят в сжигание живьем, вы можете пояснить зачем, по вашему мнению, это может вообще происходить? Я не знаю насчет всего остального: условий, санитарии и прочего, но в сжигание живьем не верю, давайте доказательства, - требует Николай Онин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за задержек по зарплате в Москве узнали о «поддельной» клинике Елены Малышевой в Сургуте
Новая знакомая незаметно обокрала сургутянина в квартире друга
Погода в Югре 7 декабря: снег и метель
Юные синхронистки поборолись за победу в столице Югры
Правительство региона утвердило предельные индексы повышения платы за коммуналку
Нижневартовский автопарку пополнили новыми машинами
Когалымчане шумят и платят за это штрафы
О мерах поддержки югорским предпринимателям расскажут через портал
Жительниц Лангепаса научили быть успешными предпринимателями
За сутки в Сургуте выявлено два факта продажи алкоголя детям
Нижневартовск в усиленном режиме очищают от снега
Сразу девять стран принимают участие в «Социальном конструкторе Югры 3.0»
Югорский Роспотребнадзор принимает письма юных жителей для Деда Мороза
В Мегионе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовых территорий
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
В Сургуте и Ханты-Мансийске пройдет VII югорский культурный форум
Глава Нижневартовска обсудил со студентами вопросы изменения климата и перспективы города
Более шестисот урайцев проверили свой ВИЧ-статус
Лучшие киберволонтеры Нижневартовска получили свои награды
Вартовчанка победила в первенстве УрФО по скалолазанию
Жителя Сургутского района осудят за попытку поджога соседского дома
Развитию этнотуризма в Югре обратят больше внимания