СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-07T13:57:22+03:00

Из-за задержек по зарплате в Москве узнали о «поддельной» клинике Елены Малышевой в Сургуте. Скрин с видео

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Клиника по снижению веса под именем Елены Малышевой обнаружилась в Сургуте. Как оказалось московский медцентр впервые об этом слышит.

О «поддельной» клинике в Сургуте москвичи узнали благодаря задержкам зарплаты.

В редакцию sitv.ru обратилась жительница Сургута Людмила Свирид, которая пожаловалась на многомесячную задержку выплат. Устроившись уборщицей в клинику по снижению веса Елены Малышевой, она ни разу не получила полной заработной платы. Выплаты были лишь частичными. А после увольнения, со слов женщины, о ней просто позабыли.

Сургутянука проработала в клинике три месяца, но так и не была оформлена должным образом. Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру.

Кроме того, информацией о действующем в Сургуте клиники Малышевой заинтересовались в головном медцентре в Москве. По словам специалистов, франшиза сургутским специалистам в сфере снижения веса не предоставлялась.

Теперь москвичи разбираются, на каком основании под их брендом работает клиника в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU