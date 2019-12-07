2019-12-07T13:57:22+03:00
Общество

Из-за задержек по зарплате в Москве узнали о «поддельной» клинике Елены Малышевой в Сургуте

Франшизу сургутянам не предлагали
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Из-за задержек по зарплате в Москве узнали о «поддельной» клинике Елены Малышевой в Сургуте. Скрин с видеоИз-за задержек по зарплате в Москве узнали о «поддельной» клинике Елены Малышевой в Сургуте. Скрин с видео
Изменить размер текста:

Клиника по снижению веса под именем Елены Малышевой обнаружилась в Сургуте. Как оказалось московский медцентр впервые об этом слышит.

О «поддельной» клинике в Сургуте москвичи узнали благодаря задержкам зарплаты.

В редакцию sitv.ru обратилась жительница Сургута Людмила Свирид, которая пожаловалась на многомесячную задержку выплат. Устроившись уборщицей в клинику по снижению веса Елены Малышевой, она ни разу не получила полной заработной платы. Выплаты были лишь частичными. А после увольнения, со слов женщины, о ней просто позабыли.

Сургутянука проработала в клинике три месяца, но так и не была оформлена должным образом. Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру.

Кроме того, информацией о действующем в Сургуте клиники Малышевой заинтересовались в головном медцентре в Москве. По словам специалистов, франшиза сургутским специалистам в сфере снижения веса не предоставлялась.

Теперь москвичи разбираются, на каком основании под их брендом работает клиника в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая знакомая незаметно обокрала сургутянина в квартире друга
Погода в Югре 7 декабря: снег и метель
Юные синхронистки поборолись за победу в столице Югры
Правительство региона утвердило предельные индексы повышения платы за коммуналку
Нижневартовский автопарку пополнили новыми машинами
Когалымчане шумят и платят за это штрафы
О мерах поддержки югорским предпринимателям расскажут через портал
Жительниц Лангепаса научили быть успешными предпринимателями
За сутки в Сургуте выявлено два факта продажи алкоголя детям
Нижневартовск в усиленном режиме очищают от снега
Сразу девять стран принимают участие в «Социальном конструкторе Югры 3.0»
Югорский Роспотребнадзор принимает письма юных жителей для Деда Мороза
В Мегионе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовых территорий
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
В Сургуте и Ханты-Мансийске пройдет VII югорский культурный форум
Глава Нижневартовска обсудил со студентами вопросы изменения климата и перспективы города
Более шестисот урайцев проверили свой ВИЧ-статус
Лучшие киберволонтеры Нижневартовска получили свои награды
Вартовчанка победила в первенстве УрФО по скалолазанию
Жителя Сургутского района осудят за попытку поджога соседского дома
Развитию этнотуризма в Югре обратят больше внимания