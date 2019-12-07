Новая знакомая незаметно обокрала сургутянина в квартире друга

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-07T09:42:03+03:00

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В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от 44-летнего сургутянина о краже сотового телефона стоимостью 9 тысяч 500 рублей.

Полицейские выяснили, что накануне пропажи телефона потерпевший был в гостях у приятеля. Позже к ним присоединилась знакомая хозяина квартиры, они стали вместе распивать алкоголь.

Воспользовавшись моментом, женщина украла мобильный телефон, после чего покинула мужчин.

Оперативники установили и задержали 35-летнюю злоумышленницу, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Женщина пояснила, что украденный телефон она продала, а деньги потратила на личные нужды и алкоголь.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU