2019-12-07T09:42:03+03:00
Происшествия

Новая знакомая незаметно обокрала сургутянина в квартире друга

Женщина воспользовалась его нетрезвым состоянием
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Новая знакомая незаметно обокрала сургутянина в квартире другаНовая знакомая незаметно обокрала сургутянина в квартире другаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от 44-летнего сургутянина о краже сотового телефона стоимостью 9 тысяч 500 рублей.

Полицейские выяснили, что накануне пропажи телефона потерпевший был в гостях у приятеля. Позже к ним присоединилась знакомая хозяина квартиры, они стали вместе распивать алкоголь.

Воспользовавшись моментом, женщина украла мобильный телефон, после чего покинула мужчин.

Оперативники установили и задержали 35-летнюю злоумышленницу, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Женщина пояснила, что украденный телефон она продала, а деньги потратила на личные нужды и алкоголь.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 7 декабря: снег и метель
Юные синхронистки поборолись за победу в столице Югры
Правительство региона утвердило предельные индексы повышения платы за коммуналку
Нижневартовский автопарку пополнили новыми машинами
Когалымчане шумят и платят за это штрафы
О мерах поддержки югорским предпринимателям расскажут через портал
Жительниц Лангепаса научили быть успешными предпринимателями
За сутки в Сургуте выявлено два факта продажи алкоголя детям
Нижневартовск в усиленном режиме очищают от снега
Сразу девять стран принимают участие в «Социальном конструкторе Югры 3.0»
Югорский Роспотребнадзор принимает письма юных жителей для Деда Мороза
В Мегионе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовых территорий
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
В Сургуте и Ханты-Мансийске пройдет VII югорский культурный форум
Глава Нижневартовска обсудил со студентами вопросы изменения климата и перспективы города
Более шестисот урайцев проверили свой ВИЧ-статус
Лучшие киберволонтеры Нижневартовска получили свои награды
Вартовчанка победила в первенстве УрФО по скалолазанию
Жителя Сургутского района осудят за попытку поджога соседского дома
Развитию этнотуризма в Югре обратят больше внимания