2019-12-07T07:07:44+03:00
Общество

Погода в Югре 7 декабря: снег и метель

Сильный ветер юго-западного направления
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 7 декабря: снег, метель. Фото с ссайта мЧС по ХМАО-ЮгреПогода в Югре 7 декабря: снег, метель. Фото с ссайта мЧС по ХМАО-Югре
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В субботу 7 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов снег различной интенсивности, местами сильный, метель. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -7 градусов, по северу -12, -17 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Снег, метель. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градусов.

В Сургуте снегопад и пасмурно. Ветер юго-западный, западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -2 градуса.

В Нижневартовске облачно и сильный снегопад. Ветер юго-западный, западный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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