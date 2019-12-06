2019-12-06T16:03:11+03:00
Общество

Юные синхронистки поборолись за победу в столице Югры

Они соперничали с конкурентками из восьми регионов России
Руслан Савинов
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Юные синхронистки поборолись за победу в столице Югры. Фото «ЮграМегаСпорт».Юные синхронистки поборолись за победу в столице Югры. Фото «ЮграМегаСпорт».
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Накануне состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию среди девочек до 13 и девушек 13-15 лет. За медали «Жемчужины Югры» поборолись 240 юных спортсменок из 8 субъектов страны.

По данным «ЮграМегаСпорт», в первый день соревнований судьи оценивали обязательные программы, а в второй день был посвящен произвольным программам.

- Все шикарно! Во-первых, очень большое количество участниц, 240 человек, очень большой состав судейской коллегии. То есть, к нам на соревнования едут, наши соревнования нравятся участникам в организации, размещении, питании, нравится то, что спортсменки целый день днем заняты в бассейне, и им организовали питание в соседнем Ледовом дворце, – отметила главный судья соревнований Светлана Ахмедова.

Закрытие состязаний и награждение победителей и призеров пройдет сегодня в 18:00. Вход на трибуны бассейна в Ледовом дворце свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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