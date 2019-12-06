Правительство региона утвердило предельные индексы повышения платы за коммуналку

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-06T15:32:48+03:00

Рост составит не более 3,6%

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Правительство Югры одобрило предложения по установлению предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципалитетах региона на 2020-2023 годы.

- Предлагается установить предельный рост тарифов в 2020 году с 01 июля, в среднем по округу, не более чем на 3,6%, - отметила губернатор Наталья Комарова.

Закон обеспечивает в полной мере защиту граждан от необоснованного роста тарифов. Документ рассмотрен и одобрен.

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ИСТОЧНИК KP.RU