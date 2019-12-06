Нижневартовский автопарку пополнили новыми машинами

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-06T15:40:53+03:00

Почти три десятка автобусов за год вышли на маршруты

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В Нижневартовске обновляют автобусный парк. За год город получил 27 низкопольных автобусов. Это одно из самых масштабных обновлений за последние годы.

- Обновленный транспорт современный и ориентирован на пассажиров всех категорий. Автобусы полностью соответствуют требованиям безопасности, надежности и экологичности, адаптированы для проезда маломобильных горожан, - прокомментировал начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству Владимир Сушков

В этом году также была проведена модернизация системы бесконтактной оплаты проезда. Учитывая пожелания пассажиров на маршрутах запустили возможность оплаты одной картой нескольких билетов.

По информации администрации Нижневартовска, ежедневно на всех автобусах города совершается около 48000 поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU