Жительниц Лангепаса научили быть успешными предпринимателями

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-06T15:52:07+03:00

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В администрации Лангепаса состоялся бизнес-тренинг Александра Толкачева «Женское предпринимательство». Тренинг проходил рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Участие в тренинге приняли представительницы малого и среднего бизнеса таких сфер как: общепит, услуги в сфере красоты, образовательные центры и другие.

В программе тренинга были темы специфики подбора персонала и условия финансовой поддержки бизнеса.

Все поднятые вопросы вызвали большой интерес у участниц тренинга. Предпринимательницы активно делились случаями из собственной практики и обменивались мнениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU