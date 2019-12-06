2019-12-06T15:52:07+03:00
Общество

Жительниц Лангепаса научили быть успешными предпринимателями

Женское предпринимательство активно развивается в городе
Руслан Савинов
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Жительниц Лангепаса учили быть успешными предпринимателями. Фото администрации Лангепаса.Жительниц Лангепаса учили быть успешными предпринимателями. Фото администрации Лангепаса.
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В администрации Лангепаса состоялся бизнес-тренинг Александра Толкачева «Женское предпринимательство». Тренинг проходил рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Участие в тренинге приняли представительницы малого и среднего бизнеса таких сфер как: общепит, услуги в сфере красоты, образовательные центры и другие.

В программе тренинга были темы специфики подбора персонала и условия финансовой поддержки бизнеса.

Все поднятые вопросы вызвали большой интерес у участниц тренинга. Предпринимательницы активно делились случаями из собственной практики и обменивались мнениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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