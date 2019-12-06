СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-06T14:49:14+03:00

За сутки в Сургуте выявлено два факта продажи алкоголя детям Фото: pixabay.com

На первый раз продавцы отделаются штрафом

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Очередной рейд сургутской полиции по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя выявил два факта продажи горячительного несовершеннолетним.

Например, в одном из продуктовых магазинов по улице Майская продала бутылку пива несовершеннолетней девочке.

Подобное правонарушение произошло в магазине на улице Мелик-Карамова.

По информации пресс-служб УМВД ХМАО, продавцам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Кроме того, продавцов предупредили, что в следующий раз им будет грозить уже уголовная ответственность за повторную продажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU