За сутки в Сургуте выявлено два факта продажи алкоголя детям
Очередной рейд сургутской полиции по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя выявил два факта продажи горячительного несовершеннолетним.
Например, в одном из продуктовых магазинов по улице Майская продала бутылку пива несовершеннолетней девочке.
Подобное правонарушение произошло в магазине на улице Мелик-Карамова.
По информации пресс-служб УМВД ХМАО, продавцам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Кроме того, продавцов предупредили, что в следующий раз им будет грозить уже уголовная ответственность за повторную продажу.
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ИСТОЧНИК KP.RU