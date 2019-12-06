Нижневартовск в усиленном режиме очищают от снега

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-06T15:52:40+03:00

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В Нижневартовске в условиях снегопада продолжается уборка города от снега в усиленном режиме. Сегодня, 5 декабря, на автодорогах работает 120 единиц техники. Машины преимущественно работают на улицах Мира, Кузоваткина и на проспекте Победы.

За минувшие сутки на специальный полигон направлено более 4 тысяч кубометров осадков, что равно 200 грузовикам

Администрация Нижневартовска напоминает, что по правилам благоустройства города складированный снег может находиться в микрорайонах от 7 до 10 суток. После этого его транспортируют на полигон. По вопросам вывоза снега необходимо обращаться в ЖЭУ по месту жительства или управляющую компанию.

При проведении уборки снега запрещается разбрасывать или вывозить снег с территорий на проезжую дороги, укладывать снег на трассах тепловых сетей или приваливать снег к стенам зданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU