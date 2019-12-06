СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-06T14:26:56+03:00

Сразу девять стран принимают участие в «Социальном конструкторе Югры 3.0» Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Продолжается работа онлайн-площадки «Социальный конструктора Югры 3.0». За прошедшие пять дней работы в мероприятиях форума приняли участие более 1 300 человек из России и еще 9 стран: Германии, Израиля, Кипра, Латвии, Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана.

Участники в режиме реального времени знакомились и общались в специальных чатах, получали инструменты для развития социальных проектов от 12 федеральных и международных экспертов. При этом знания тут же применялись на практике.

Фонд поддержки предпринимательства Югры отмечает, что впереди участников ждет насыщенная программа, важным мероприятием которой станет конвейер франшиз. Он создан для масштабирования готовых решений в сфере социального предпринимательства.

Напомним, онлайн работа «Социального конструктора Югры» продолжится до 10 декабря. Присоединиться может любой желающий на сайте.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU