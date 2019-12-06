2019-12-06T14:07:25+03:00
Общество

В Мегионе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовых территорий

Украшением может стать, к примеру, снежный городок
Руслан Савинов
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В Мегионе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовых территорий. Фото администрации Мегиона.В Мегионе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовых территорий. Фото администрации Мегиона.
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Конкурс на лучшее оформление придомовых территорий «Новый год в нашем дворе» стартует в Мегионе

Принять в нем участие могут все управляющие компании и ТСЖ, товарищества собственников недвижимости и территориальные общественные самоуправления городского округа, а также просто активные мегионцы.

Любой горожанин, общественная организация либо учреждение вместе с работниками управляющей компании могут организовать в своем дворе новогоднюю атмосферу. Для этого подойдет снежный городок или фигуры, креативные украшение двора.

Конкурс «Новый год в нашем дворе» продлится до 25 декабря. Для участия в нем нужно заполнить заявку и направить ее в по электронной почте MKUUJH@admmegion.ru. Дополнительная информация по телефону 8 (34643) 96337.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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